Safranbolu TSO'dan ‘3 Nisan Sanayi Günü' kampanyasına destek

Kıranköy Mısak-ı Milli Meydanına kurulan standa vatandaşlar hem konu ile ilgili bilgilendiriliyor hem de imzalarını atarak imza kampanyasına destek olması isteniyor.

İmza kampanyası hakkında açıklama yapan Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, “Türkiye'de ağır sanayinin başlangıcı olarak kabul edilen Karabük Demir Çelik Fabrikalarının kuruluşu 3 Nisan 1937 tarihinin ülke genelinde sanayi günü olarak kutlanması için Karabük Ticaret ve Sanayi Odamız çok anlamlı bir kampanya başlatmıştı. Bizde bu kampanyaya destek verdiğimizi göstermek için Safranbolu'da standımızı kurduk. Tüm Safranbolu'yu standımıza bekliyor ve bu anlamlı kampanyaya imza atmasını istiyoruz. Standımız 3 gün boyunca Mısak-i Milii meydanında imza almaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin 100.yılında 3 Nisanı “Sanayi Günü” olarak kutlamak istiyoruz.” dedi.