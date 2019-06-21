Safranbolu TSO'dan hijyen eğitimi

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ve Safranbolu Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Hijyen Eğitimi Safranbolu TSO'nun toplantı salonunda gerçekleşti.

Eğitim hakkında bilgi veren Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar, "Hijyen, İlgili bakanlık tarafından Resmi Gazete 'de yayınlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre çalışan personelin, kendi ve halk sağlığını koruyacak şekilde hizmet vermeyi sağlamak için yapılan uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin tamamıdır. İlgili bakanlık tarafından 13 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre, başta gıda sektör olmak üzere, diğer benzeri sektörlerde hijyen eğitimi almayan kişiler çalışamaz. Eğer firmalarda Hijyen Eğitimi olmayan personel çalışırsa her çalışan başına 456 TL ile bin 833 TL para cezası ile karşı karşıya kalabilirler. Biz Üyelerimizin mağdur durumuna düşmemeleri için sürekli ücretsiz olarak Hijyen Eğitimi açıyoruz. Bu Eğitimimize de 50 den fazla Üyelerimizin istihdam ettikleri personelleri katılmışlardır. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda Odamızda eğitimler açmaya devam edeceğiz." dedi.