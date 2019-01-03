Safranbolu TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Safranbolu'da eğitim gören ihtiyaç sahibi 800 öğrenciye hediye verildi.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, her yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin öncülüğünde Safranbolu'da eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında bulunduklarını söyledi.

Acar, “ Bu yıl da 800 öğrencimize 40 bin TL tutarında hediye verdik. Bunu gerçekleştirirken de gizliliğe dikkat ettik. Çocuklarımızı reklam malzemesi yaparak gururlarını kırmamaya özen gösterdik. Sağ elin verdiğini sol el görmemeli düsturu ile hareket ettik. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verdiği listeler doğrultusunda ürünleri okul müdürlerine teslim ettik. Öğrencilerimizin yüzünü kısa bir süreliğine bile güldürebildiysek ne mutlu bize. Bizim birinci önceliğimiz insana yapılan yatırımdır.” dedi.

Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise, Safranbolu TSO'ya yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizi sevindirerek bizleri çok mutlu etmişlerdir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak uzak yakın demeden bütün okullarımızı sürekli ziyaretler yaparak öğrencilerimizin morallerini yüksek tutuyoruz. Bir ihtiyaçları olup olmadıklarını her daim takip ediyoruz. Başkan beyinde belirttiği gibi birinci önceliğimiz insana yapılan yatırım olmalıdır. Edebali'nin Osman Bey'e verdiği, insani yaşat ki devlet yaşasın, öğüdünü kulağımıza küpe yapmalıyız.” dedi.