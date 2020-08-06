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Safranbolu TSO'dan kaymakama ziyaret

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) yönetimi, Safranbolu Kaymakamlığı görevine atanan Mehmet Türköz’ü ziyaret etti.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) yönetimi, Safranbolu Kaymakamlığı görevine atanan Mehmet Türköz'ü ziyaret etti.


Ziyarette, Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Hayri Boyacı, Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Savaş ve Yönetim Kurulu üyeleri Osman İyigüngör ile Eyüp Öztürk yer aldı.


Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası çalışmaları, ilçe genelindeki büyük ve küçük ölçekli işletmeler, ilçe ekonomisi ve pandemi sürecindeki devlet tarafından yapılan uygulamalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Acar, Kaymakam Türköz'e yeni görev yerinde başarı dileklerinde bulundu.

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