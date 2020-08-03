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Safranbolu TSO'dan Ürkmezer'e ziyaret

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Ali Sami Acar, Alanya Kaymakamlığına atanan Fatih Ürkmezer’i ziyaret etti.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Ali Sami Acar, Alanya Kaymakamlığına atanan Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.


Ziyaretten dolayı teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer, "Görev yaptığımız yerlerin bizleri güzel hatırlaması, arkamızdan hayır duası etmesinden daha güzel ne olabilir? Safranbolu'yu çok seviyor ve Safranbolu'da ki herkese selamlarımı iletiyorum. Sıra Alanya için çalışmakta. Alanya için canla başla çalışacağız. Bu güzel ilçemizi daha ileriye taşımak için tüm gücümüzü seferber edeceğiz" dedi.


Safranbolu TSO Başkanı Acar da "Alanya Kaymakamlığı görevine atanan Fatih Ürkmezer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunmaktan memnuniyet duydum. Kendisinin Safranbolu'ya hem belediye başkanı olarak hem kaymakam olarak çok hizmetleri dokundu. Safranbolu'da her daim güzel anılarla hatırlanacak ve her zaman hayır duamızı alacaktır. Safranbolu'da gösterdiği başarılı çalışmaların fazlasını Alanya'ya da göstereceğini hiç şüphemiz yoktur. Alanya çok değerli bir Kaymakam kazandı. Tekrar kendisine yeni görevinde başarılar diler, Safranbolu'muza yapmış olduğu özverili çalışmalar içinde bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu.

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