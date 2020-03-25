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Safranbolu TSO'dan yerel marketlere teşekkür

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalarla ilgili açıklamada bulundu.


Acar, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede etkisi tüm dünyaya yayılarak pandemiye dönüşen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ne yazık ki Türkiye'de de görüldüğünü belirtti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlıklar ve ilgili tüm makamların virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığını korumak için bir dizi önlemler alındığını hatırlatan Acar, "Özellikle Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı 14 kurala kesinlikle uyulması, kişisel hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi ve zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerden dışarı çıkılmaması gerekmektedir. Devletimizin aldığı önlemlerden biriside riskli grupta yer alan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarını yasaklamasıdır. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlarımız mağdur olmaması için Safranbolu ve Eflani'de hizmet veren marketlerimiz ile görüşmemizde yerel marketlerimiz vatandaşlarımızın telefon ile verdikleri siparişleri kendi servisleriyle kapılarına getireceklerini belirtmişlerdir. Ülkemizin bu zor günlerinde gösterdikleri hassasiyet için kendilerine çok teşekkür ediyor herkese sağlık dolu günler diliyorum" dedi.

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