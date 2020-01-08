İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolu ve Amasra "kardeş şehir" oldu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır arasında imzalanan protokol ile Safranbolu ve Amasra "kardeş şehir" oldu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır arasında imzalanan protokol ile Safranbolu ve Amasra "kardeş şehir" oldu.


Safranbolu Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Onur Varlı, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, Belediye Meclis üyeleri Kemal Akgül ve Fatih Dökmeci'nin eşlik ettiği Başkan Köse, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ı ziyaret etti. Köse, ziyarette yaptığı konuşmada, Amasra'nın Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu gibi bölgenin en önemli turizm kentlerinden birisi olduğunu söyledi.


Köse, "Sayın Başkanımız ile daha önceki görüşmelerimiz esnasında kardeş şehir fikri otaya çıkmıştı. Bu gün bunun ilk adımını atmış bulunuyoruz. Bu protokol ile ortak projeler ile her iki kenti ekonomik ve kültürel olarak destekleyecek, ortak paydamız olan turizm alanında çok daha önemli çalışmalar yapmayı hedefliyoruz" dedi.


Kardeş şehir protokolünün hayırlı olması temennisinde bulunan Köse, "Amasra Belediye Başkanımız Sayın Recai Çakır ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise, "Safranbolu tarihe tanıklık eden kendini geçmişten bu güne korumasını bilmiş bir kentimiz. Kardeş şehir protokolü bu nedenle bizim için de oldukça önemli. Sayın Başkanımız ve ekibi ile birlikte her iki kent adına önemli ve geleceğe yatırım olacak güzel projeleri birlikte gerçekleştireceğimize inanıyor, protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Konuşmaların ardından her iki başkan karşılıklı hediyeler verdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.