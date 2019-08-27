Safranbolu ve Eflani'de okullar için temel atma töreni yapıldı

Karabük'ün Safranbolu ve Eflani ilçelerinde yapımına başlanan ortaokulları için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Safranbolu ve Eflani ilçelerinde bulunan 16 derslikli Kanuni Ortaokulu ve 8 derslikli İmam Hatip Ortaokulu'nun temel atma töreni yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, Hüseyin Avni Aksoy, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla kesilen kurdelenin ardından Eflani ilçesinde 8 derslikli İmam Hatip Ortaokulu'nun temel atma törenine geçildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, “ Hayatım boyunca öğretilenleri nefsimde yaşamaya çalıştım. Dolayısıyla imam hatip okulları çocuklarımıza manevi ilimlerinin yanı sıra müspet ilimleri de öğreterek hayata en iyi şekilde hazırlayan eğitim kurumlarımızdır. Böyle bir eğitim kurumumuzun Eflani'de bir ayağının temelinin atılmasında bulunmak gerçekten benim için anlamlıdır. Eflani'mize eğitimimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitimin herkes için çok önemli olduğunu kaydeden Vali Gürel, “Çocuklarımıza yapacağımız bu tür yatırımlar inşallah geleceğe daha ümitli bir şekilde bakmaya sebep olacak. Buradaki öğretmenlerimiz, anne ve babalarımız eğitime çok önem vermekte. Bu yatırımların ne kadar isabetli olduğunu göstermektedir. Karabük eğitim açısından ilk 10 içerisinde başarılı bir yer. Bu başarıyı sadece merkez değil, ilçeleriyle beraber sağlamaktayız. Eflani'de bunlara katkı sunanlardan bir tanesi. İnşallah ihtiyaç olduğunda diğer yatırımlarda sağlanmış olacak” dedi.