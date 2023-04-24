Safranbolu yüz binlerce turist ağırladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Ramazan Bayramı'nda 150 bin yerli ve yabancı turist ağırladı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi ilçe, 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinin dolu dolu geçirdi. "Kendini koruyan kent", "Osmanlı'nın parmak izi", "Korumanın başkenti" gibi unvanlarla anılan Safranbolu, Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkardı.

Türkiye'de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer olma özelliğini de taşıyan Safranbolu'da, oteller tam dolu hizmet verirken, Tarihi Çarşı'daki esnaflar da doluluktan memnun kaldı. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, güzel bir bayram tatili geçirdiklerini belirtti. Bayramın oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Ergüder, "150 binin üzerinde konuk ağırladığımızı düşünüyoruz. Zaten trafik yoğunluğundan da bunu anlamak mümkündü. Ara tatile denk gelmiş olması, henüz yeni sezonun açılmaması ve Safranbolu'nun en güzel mevsimi olan ilkbahar olmasında bunun da etkisi büyük. Esnafımızın oldukça iyi iş yaptığını, otellerimizin ful dolu olduğu bilgisini aldık" dedi.

"Herkes Safranbolu'yu görmeye gelsin"

Sezonu böyle açmış olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktaran Ergüder, "Aslında Safranbolu'da sezon hiçbir zaman kapanmıyor. 12 ay sezon devam ediyor. Ama sezon düşüyor ve tekrar yükseliyor. Şimdi tekrar yüksek sezona bu motivasyonla girmiş olmaktan çok mutluyuz. Fazlaca konuk ağırladıkça tabii ki keyif alıyoruz ve tarihimizi herkesle paylaşmak bizi çok mutlu ediyor. Ben hala görmeyenlerin de bu vesile mutlaka Safranbolu'yu ziyaret etmelerine, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kent ölçeğinde korunan Türkiye'den tek şehir olduğunu, bu anlamda da herkesin görmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

1 Mayıs tarihinde de Safranbolu'nun yoğun bir hafta sonu tatili geçireceğini vurgulayan Ergüder, şunları kaydetti: "Uzun hafta sonları her zaman Safranbolu'ya yarayan tatiller olmuştur. Yine aynı şekilde ilkbaharda olmamız, en güzel zamanımız olması da bizim beklentimizi artırıyor. Bununla birlikte işte peşinden gelen 19 Mayıs, seçimi de atlattıktan sonranın daha da yoğun olacağı kanısındayız. Bir tek seçim hafta sonunda tabii ki normal olarak biraz düşecektir. Ondan sonrasında yine yoğun geçeceğine inanıyoruz."