Safranbolu Zabıta Ekipleri halk sağlığı için denetimde

Pandemi döneminde prosedürlere uygun hizmet verilip verilmediği hususunda denetimlerde bulunan zabıta ekiplerine, Zabıta Müdürü Mustafa Yılmaz da katılarak esnafla sohbet etti.

Ekipler, esnafın fiyat etiketlerine, hijyen kurallarına uygun çalışma ortamlarının bulunup bulunmadığını ve sağlık kurallarına uygun üretim yapılıp yapılmadığı konusunda denetim gerçekleştirdi. Özellikle halk sağlığı ve toplumsal düzen konusunda Safranbolu'nun güvenli bir yer olduğuna dikkat çeken Zabıta Müdürü Mustafa Yılmaz, denetimlerde herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, denetimlerin sorunsuz olarak sürdüğünü, esnafların kurallara uygun ticaret yapmalarından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Belediye olarak sadece üzerimize düşen vazifeleri yapmakla yetinmiyor, sosyal belediyeciliğin gereklerini de yerine getiriyoruz. Halk sağlığının ve vatandaşlarımızın huzurunun korunmasına yönelik yapılan çalışmalar, yapılabilecek tüm hizmetlerin en başında gelmektedir. Biz hem esnafımızın hem de vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.