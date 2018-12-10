Safranbolu'da ‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' programı

Safranbolu Halk Kütüphanesinde düzenlenen programa Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Jandarma Komutan V. Kd. Bçvş. Adil Aksongur, Merkez Jandarma Karakol Komutanı Kd. Üçvş. Hakan Kargın, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Cengiz, İlçe Müftüsü İsmail Temur, İlçe İnsan Hakları Kurul Üyeleri ve kamu personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu Sınıf Öğretmeni Neşe Atasoy tarafından konferans verildi.

İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayrımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların ‘İnsan Hakları' adı altında toplandığını belirten Atasoy “İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayrımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasından hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır” dedi.

Aksoy, 24 Ekim 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü'nün öncelikli amacının dünyada barışı ve güvenliği sağlamak olduğunu ifade ederek, “10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul ve ilan etti. Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 10 Aralık 1948 yılında İnsan Hakları Bildirgesini kabul etmiştir. 10 Aralık ile başlayan hafta Birleşmiş Milletler üye ülkelerde İnsan Hakları Haftası olarak kutlanır. İnsan Hakları Bildirisi, insan hakları konusuna tam bir tanım amaçlayarak hazırlanmıştır. Esas amaç, bu tanıma uyan insan haklarının hiçbir tereddüde meydan vermeden uygulanmasıdır” diye konuştu.

Türkiye'de 1961 Anayasası'nda insan haklarının tümüne yer verildiğini hatırlatan Atasoy, “14 - 34'üncü maddelerinde Türklerin kişisel hakları ve özgürlükleri, 34 ile 35'inci maddelerinde sosyal ve iktisadi hakları gösterilmiş ve haklar böylece anayasal güvence altına alınmıştır. Bununla beraber, Mustafa Kemal Atatürk insan hak ve hürriyetlerine büyük önem vermiştir. Bu yönde düzenlemeler yapmış ve yenilikleriyle insanların daha fazla hürriyete sahip olması için çalışmıştır. İnsan hak ve hürriyetlerini anayasa ile güvence altına almıştır. Bu gün insanlarımız özgürce yaşayabiliyorsa ve hakkımızı rahatça arayabiliyorsak bu inkılâplar sayesindedir” ifadelerine yer verdi.

Konferansın ardından Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Öğretmen Neşe Atasoy'a teşekkür etti.