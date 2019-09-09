Safranbolu'da 10 bin öğrenci ders başı yaptı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla 10 bin öğrenci ders başı yaptı.

Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kirkille ile Kalealtı İlk ve Ortaokul ile Safran Çiçeği Anaokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Ürkmezer, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.

Yeni bir eğitim öğretim yılına daha kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Ürkmezer, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştular. Araştırıp sorgulama yeteneğine sahip, bilgi üretebilen ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen nesiller yetiştirmek adına yeni bir heyecanla değerlendirilmesi gereken yeni eğitim öğretim dönemi, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda en önemli basamağın nitelikli bir eğitim olduğundan hareketle, çocuklarımızın pozitif bilimleri kavramasının yanı sıra, milli ve manevi değerlerini öğrenme ve içselleştirmesi anlamında da iyi bir fırsat olarak görülmelidir" dedi.

Okullarda her türlü altyapı eksikliklerini gidermek, çocuklara en iyi şartlarda eğitim imkanı sunmak üzere tüm hazırlıkların yapıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmemiz için bilgi ve donanıma sahip toplum düzeyine ulaşmanın zorunlu olduğunun bilincinde olarak çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız yatırımlara özen göstermeye, öğrencilerimize sunduğumuz eğitimi kaliteyle sürdürmeye devam etmeliyiz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de okulların, bireyin yaşamında temel eğitimin verildiği, bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırıldığı, zeka ve yeteneklerinin ortaya çıkarılarak geliştirildiği en önemli yapılar olduğunu belirtti. Çocukların ilgi ve kabiliyetleri yönünde hayata ve üst öğrenime hazırlanması Milli Eğitimin temel amaçları arasında olduğunu aktaran Gümüş, "İlçe Milli Eğitim Olarak, dünya standartlarında bilgi ve becerilere sahip nesilleri yetiştirmek amacı ile Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu ışığında çabamızı hiç ara vermeden devam ettirmekteyiz. Öğretmenlik, çocuğun hayatına dokunmak, onunla her gün göz göze gelmek, bazen anneden ve babadan dahi önemli bir yer tutmak, umut dolu çocuk dünyasının kaptanı ve kahramanı olmaktır. Yürekleri pırıl pırıl tertemiz olan ve gözlerindeki umut ışıkları ile anne babalarının kucaklarından sizlerin bilgisine ve gönül dünyanıza emanet edilen, ülkemizin geleceğini oluşturacak sevgili öğrencilerimizin yetiştirilmeleri hususunda her zaman olduğu gibi azim ve fedakarlıkla çalışacağınıza dair inancımız ve güvenimiz tamdır." diye konuştu.