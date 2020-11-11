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Safranbolu'da 100 bin fidan toprakla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen ve ülke genelinde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulduğu etkinliğe Safranbolu’da dahil oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen ve ülke genelinde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulduğu etkinliğe Safranbolu'da dahil oldu.


Milli Ağaçlandırma Bayramı olarak kabul edilen tarihte ''Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes'' sloganı ile gerçekleşen etkinlik, Safranbolu'da Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlendi.


100 bin adet fidanın toprakla buluşturulduğu, Safranbolu Beştepeler mevkiindeki program, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Lavanta fidanı, ada çayı, kuşburnu, alıç, kekik, biberiye ve selvi fidanının toprakla buluşturulduğu programa, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Hasan Başkök, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Orman İşletme Müdürü Sema Altunay, İlçe Müftüsü İsmail Temur, okul müdürleri, daire amirleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler ve öğrenciler katıldı.


İlçe Müftüsü İsmail Temur'un okuduğu dua sonrası tarlada fidan dikimi etkinliği gerçekleşti. Etkinlik sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun tarihi bir şehir olduğunu ama sadece tarihinin değil, doğasının da çok önemli olduğunu belirterek, “Yerli ve yabancı turistlerin kanyonları, ormanları görmesini de istiyoruz. Orman İşletme Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği güzel bir etkinliğe katılım sağladık. Orman alanlarının büyümesi, gelişmesi, çevre açısından günümüzün en büyük sorunu olan iklim değişikliği ile mücadele anlamında çok önemli. Erozyonla başa çıkabilmek için orman alanlarımızı genişletmemiz gerekiyor. Daha temiz bir hava, daha yeşil bir dünya için her vatandaşın dikili bir ağacı bulunsun istiyoruz. Temiz bir hava solumak için bu tür etkinliklere her zaman destek olup katılım sağlayacağız ''dedi.

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