Safranbolu'da 119 sokak hayvanı sahiplendirildi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, rehabilitasyon merkezinde yıl baz alındığında oldukça önemli ameliyat ve tedavi gerçekleştirildiğini belirtti. Son günlerde sokak hayvanlarının abartılı şekilde çoğaldığının farkında olduklarını kaydeden Köse, "Bu anlamda belediyelerin kanunen yapabileceği tek şey, sokak hayvanlarının tedavi ve aşılarını yapıp alındığı ortama bırakılmasıdır. Biz ne bir vatandaşımızın ne de can dostumuzun zarar görmesini istemiyoruz. Ekiplerimiz bu anlamda ellerinden geldiğinin en iyisini yapmak için çalışıyorlar" dedi.

Başkan Köse, 2022 yılında 348 kısırlaştırma, 64 ortopedi ile 72 trafik kazası, fıtık, apse gibi ameliyatları, 786 antibiyotik ve serum tedavisinin yapıldığını bildirdi.

Köse, Karabük Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışarak yaralı olarak gelen yaban hayvanlarının tedavi ve ameliyat işlemlerini de yaptığını kaydetti.