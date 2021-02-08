Safranbolu'da 16 köyü ilgilendiren köprünün ihalesi tamamlandı

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Safranbolu ilçesinde bulunan Değirmencik Köprüsü'nün ihalesinin tamamlandığını ve Mayıs ayı içerisinde firmaya yer tesliminin yapılacağını bildirdiler.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş Safranbolu ve Eflani ilçelerinden 16 köyü ilgilendiren ve yapımı 1970'li yıllara dayanan Değirmencik Köprüsü ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada “Geçtiğimiz yıl Safranbolu köylerini ziyaret kapsamında incelemede bulunduğumuz Değirmencik Köprümüzün durumunu yerinde görmüştük. Köprü günümüz şartlarında hizmet vermek için yetersiz kalmıştı ve oldukça yıpranmıştı. İl Özel İdaremiz kanalıyla burayı nasıl yaparız onu planladık. İller Bankasından burası için ödenek talebimiz oldu. O ödeneğimiz geldi ve Özel İdaremiz ihale sürecini Ocak ayında tamamladı. Köprümüz 2021 yılı içerisinde tamamlanacak. 16 köyümüz bu köprüden faydalanacak ve işlerini oldukça kolaylaştıracak. Biz özel İdaremize ve yetkililere çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Köprünün köylülerimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.