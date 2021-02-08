İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolu'da 16 köyü ilgilendiren köprünün ihalesi tamamlandı

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Safranbolu ilçesinde bulunan Değirmencik Köprüsü’nün ihalesinin tamamlandığını ve Mayıs ayı içerisinde firmaya yer tesliminin yapılacağını bildirdiler.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Safranbolu ilçesinde bulunan Değirmencik Köprüsü'nün ihalesinin tamamlandığını ve Mayıs ayı içerisinde firmaya yer tesliminin yapılacağını bildirdiler.


AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş Safranbolu ve Eflani ilçelerinden 16 köyü ilgilendiren ve yapımı 1970'li yıllara dayanan Değirmencik Köprüsü ile ilgili bilgilendirmede bulundu.


Yapılan açıklamada “Geçtiğimiz yıl Safranbolu köylerini ziyaret kapsamında incelemede bulunduğumuz Değirmencik Köprümüzün durumunu yerinde görmüştük. Köprü günümüz şartlarında hizmet vermek için yetersiz kalmıştı ve oldukça yıpranmıştı. İl Özel İdaremiz kanalıyla burayı nasıl yaparız onu planladık. İller Bankasından burası için ödenek talebimiz oldu. O ödeneğimiz geldi ve Özel İdaremiz ihale sürecini Ocak ayında tamamladı. Köprümüz 2021 yılı içerisinde tamamlanacak. 16 köyümüz bu köprüden faydalanacak ve işlerini oldukça kolaylaştıracak. Biz özel İdaremize ve yetkililere çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Köprünün köylülerimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.