Safranbolu'da 165 sokak hayvanı sahiplendirildi

Safranbolu Belediyesi tarafından modern bir hale getirilen merkezde son 6 ayda 165 kuduz aşısı, iç dış parazit aşısı, kısırlaştırma ve 165 sahiplendirme yapılırken, 178 hasta ve yaralı sokak hayvanın tedavisi yapıldıktan sonra doğal ortamlarına bırakıldı.

Belediye Başkanı Elif Köse, soğuk kış şartlarında sahipsiz sokak hayvanlarının hayatta kalabilmeleri için kentin çeşitli yerlerine konumlandırılan kedi evleri ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen hafta sonlarında, Safranbolu'nun her köşesine bırakılan mamalar sayesinde sahipsiz sokak hayvanlarının yaşama tutunduğunu söyledi.

Yaralı ya da hasta hayvanların merkeze götürülerek veteriner hekim tarafından tedavi altına alındığını belirten Köse, Tarihi Çarşı bölgesi için belediyenin ahşap atölyesinde özel olarak üretilen tarihi ev görünümlü mama evlerinin de çeşitli yerlere konumlandırıldığını belirtti.

Köse, Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde daimi olarak hayvanların yasalar gereği tutulamadığını, tedavileri ve aşıları yapıldıktan sonra doğal ortamlarına bırakılmaları gerektiğini kaydederek, "Şehir hayatını paylaşmak zorunda olduğumuz can dostlarımızın yaşam haklarını korumak bizin insancıl görevimiz. Bizler belediye olarak onların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz ayrıca belediyemize mama bağışı yapan hayvan severlerin de büyük desteğini görüyoruz" dedi.