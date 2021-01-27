İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolu'da 165 sokak hayvanı sahiplendirildi

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde 6 ayda 165 sokak hayvanı sahiplendirildi.


Safranbolu Belediyesi tarafından modern bir hale getirilen merkezde son 6 ayda 165 kuduz aşısı, iç dış parazit aşısı, kısırlaştırma ve 165 sahiplendirme yapılırken, 178 hasta ve yaralı sokak hayvanın tedavisi yapıldıktan sonra doğal ortamlarına bırakıldı.


Belediye Başkanı Elif Köse, soğuk kış şartlarında sahipsiz sokak hayvanlarının hayatta kalabilmeleri için kentin çeşitli yerlerine konumlandırılan kedi evleri ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen hafta sonlarında, Safranbolu'nun her köşesine bırakılan mamalar sayesinde sahipsiz sokak hayvanlarının yaşama tutunduğunu söyledi.


Yaralı ya da hasta hayvanların merkeze götürülerek veteriner hekim tarafından tedavi altına alındığını belirten Köse, Tarihi Çarşı bölgesi için belediyenin ahşap atölyesinde özel olarak üretilen tarihi ev görünümlü mama evlerinin de çeşitli yerlere konumlandırıldığını belirtti.


Köse, Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde daimi olarak hayvanların yasalar gereği tutulamadığını, tedavileri ve aşıları yapıldıktan sonra doğal ortamlarına bırakılmaları gerektiğini kaydederek, "Şehir hayatını paylaşmak zorunda olduğumuz can dostlarımızın yaşam haklarını korumak bizin insancıl görevimiz. Bizler belediye olarak onların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz ayrıca belediyemize mama bağışı yapan hayvan severlerin de büyük desteğini görüyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.