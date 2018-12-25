Safranbolu'da 170 yıllık tarihi konak alevlere teslim oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1850'li yıllarda yapılan 3 katlı tarihi konak alevlere teslim oldu. Geceyi aydınlatan alevler karşısında duramayan tarihi konağın büyük kısmı çökerken, itfaiye erleri ise duvar altında kalmaktan son anda kurtuldu. Alevlerin adeta göğe yükseldiği tarihi bina ise havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Kirişçi sokak üzerinde bulunan Müjgan Şenol'a ait yaklaşık 170 yıllık konakta meydana geldi. İçerisinde iki ayrı kiracıların yaşadığı konakta sabaha karşı saat 04.30 sıralarında henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangını fark eden kiracılar konaktan çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Safranbolu itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Rüzgarında etkisi ile hızla büyüyen alevler tüm konağı sardı. Tarihi ahşap konak alevlere dayanamayarak büyük kısmı çöktü. Çöken duvarların altında bulunan itfaiyeciler ise son anda kurutulurken, park halindeki bir araç hasar gördü.

Geceyi aydınlatan alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bu sırada yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Müjgan Şenol ve eşi Hayri Şenol itfaiyenin çalışmalarını inceledi. Konağın sahibi Müjgan Şenol, konakta iki ayrı kiracı kaldığını söyleyerek, tarihi konağın büyük dedelerinden kalma olduğunu söyledi.