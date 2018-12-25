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Safranbolu'da 170 yıllık tarihi konaktan geriye iskeleti kaldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sabaha karşı meydana gelen yangın sonrası 1850’li yıllarda yapılan 3 katlı tarihi konaktan geriye binanın iskeleti kaldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sabaha karşı meydana gelen yangın sonrası 1850'li yıllarda yapılan 3 katlı tarihi konaktan geriye binanın iskeleti kaldı. Yangın sonrası ortaya çıkan manzara ise ile havadan görüntülendi.


İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi Kirişçi sokak üzerinde bulunan Müjgan Şenol'a ait yaklaşık 170 yıllık konakta sabah karşı henüz nedeni belirlenmeyen bir şekilde yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonrası söndürülen yangının dehşet verici görüntüleri gün ağarınca ortaya çıktı.


Drone ile havadan görüntülenen konaktan geri ise adeta harabeye dönmüş bir hal aldığı gözlendi.


İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği tarihi konakta yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak polis ekipleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

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