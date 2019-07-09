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Safranbolu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akkışla köyü Gökçeler Mahallesi'nde Ahmet ve Mehmet Akmehmetoğlu isimli kardeşlere ait iki katlı ahşap evde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevlerin hızla tüm evi sardığı yangını fark eden köylüler durumu Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede Orman İşletme arazözü ve Eflani Belediyesi su tankeri yangına müdahale etti. Çıkan yangın sonrası 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak kül olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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