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Safranbolu'da 2 katlı kafe çıkan yangında kül oldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı bir kafe çıkan yangın sonrası kül oldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı bir kafe çıkan yangın sonrası kül oldu. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangını Safranbolu itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, sabaha karşı saat 06.30 sıralarında Bulak Mencilis Mağarası yolu üzerinde Ömer Üstündağ'a ait üç katlı kafede meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Safranbolu Belediyesi ait 3 itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozözler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınan yangında 2 katlı kafe ile yanında bulunan tek katlı bir bina yanarak kül oldu.


Kafede kalan çalışan saatler sonra ortaya çıktı


Öte yandan yangın çıkan kafede bir işçinin kaldığı bilgisi verilmesi üzerine ekipler bina içinde arama yaptı. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan kapsamlı arama sonucu içeride kimsenin olmadığı belirlenmesi üzerine kayıp olan işçi saatler sonra ortaya çıkınca, iş yeri sahibi rahat nefes aldı.


Yangının sabotaj mı yoksa sobadan mı kaynaklandığı konusunda İl Jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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