Safranbolu'da 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının ikinci yarısı değerlendirildi.

Sunal Tülbentçi Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıya Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile Okul Müdürleri ile öğretmenler katıldı.

2018 - 2019 eğitim öğretim yılından gerçekleştirilen projeler, yakalanan başarılar ve ikinci yarıyılda yapılması planlananların konuşulduğu programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe olarak eğitimde önemli bir başarının yakalandığını, bu başarıların devamının geleceğini ifade ederken, verdiği desteklerden ötürü Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'e teşekkürü borç bildiklerini söyledi.

Artık sadece akademik başarıda değil, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da hedeflerinin açık ara birinci olmak olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, “2023 vizyonunda 3 yıllık çalışma planı zihinsel dönüşümdür. Bu dönüşümü gerçekleştirmek için vizyon belgesini iyi öğrenin ve uygulayın. İlimizin başarısı ülke genelinde 4. sırada yer almaktadır. Bu başarı yıllardır artık oturmuş bir başarıdır. Ölçümüz belli bugünün işini yarına bırakmamalıyız. Diğer bir hedefimiz ise her okulu kendi ile yarıştırmaktır. Anadolu liseleri sportif ve kültürel alanda meslek liseleri ise bölümlerinde kendilerini geliştirerek üretim odaklı çalışmalar yapması gerekir. Sıfır Atık projesinde Safranbolu pilot bölge seçildi. Proje ile ilgili çalışmalarınızı öğrencilere yansıtın. Birlikte destek verin. Bu duygu ve düşüncelerle 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılının başarılı bir dönem olması diliyor, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılının ikinci yarısının hayırlı olması dilekleri ile konuşmasına başlayan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “İnşallah ilk dönemdeki gibi sakin huzurlu ve kazasız belasız iyi bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Kısa süre içerisinde okul yönetimleri ve servisçi arkadaşlarla bir toplantı yapacaklarını kaydeden Ürkmezer, toplantıda her zaman olduğu gibi geleceğin teminatı çocukların güvenliğinden, eğitim alanında neler yapabileceğine kadar tüm detayların konuşulacağını söyledi.

Ürkmezer, Safranbolu'da hem Kaymakamlık hem Belediye olarak başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olmaya ve onlara destek olmaya çalıştıklarını belirterek; “Desteklerimiz devam edecektir. Çocuklarımızın sadece akademik başarı anlamında değil sosyal ve kültürel anlamda gelişebilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Bu kapsamda bilimden tekniğe, sosyal alandan kültür alanına, spordan sanatsal faaliyetine kadar her anlamda Safranbolu'nun eğitimine kamu, özel fark etmeksizin bütün imkânlarla destek vermeye çalışıyoruz. İlk dönem olduğu gibi ikinci dönemin de kazasız, belasız sağlıklı bir eğitim dönemi olması dileğiyle hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve çalışmalar değerlendirildi.