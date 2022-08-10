Safranbolu'da 2022 de 9 bin ton asfalt yapıldı

Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Şefliğinden yapılan açıklamada, çalışma programı dâhilinde ihtiyaç duyulan yerlere asfalt atılmaya devam edildiği belirtildi.

Her hafta tüm birim müdürleri ile bir araya gelerek bir çalışma programı belirlediklerini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Bu programı ile o hafta yapacağımız, aciliyeti olan çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Asfaltta bu çalışmalardan bir tanesi” diye konuştu.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Asfalt şantiye Şefliği personelinin ellerinden geldiğince hızlı bir şekilde asfalt ihtiyacı olan bölgelerde çalışmaları sürdürdüğünü ifade eden Başkan Köse, mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen taleplerinde ivedilikle değerlendirildiğini söyledi.

Başkan Elif Köse, asfalt maliyetlerinin çok büyük oranda artığını ancak buna rağmen 2022 yılı asfalt sezonunda 9 bin ton asfalt döküldüğünü, hiçbir mahalleyi ayırmadan çalışmaların devam edeceğini belirtti.