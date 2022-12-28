Safranbolu'da 2022'nin son muhtarlar toplantısı yapıldı

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Kenti Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2022'nin son muhtarlar toplantısını yaptı.

Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya başkan yardımcılarının yanı sıra mahalle muhtarları ve birim müdürleri katıldı.

Muhtarların onuruna verilen ve sohbet havasında geçen yemeğin ardından yeni yıl ile ilgili temennilerin alındığı toplantının sonunda konuşan Başkan Köse, birlikte çok daha güzel hizmetlere imza atacaklarından emin olduğunu vurgulayarak, “Eminim her birinizin yüreğinden geçen ve yapmak istediğiniz çok güzel şeyler var. Yine emin olun ki bizlerde gerçekleştirdiğimiz işleri büyük bir özveri ile yapıyoruz. İnşallah imkânlar çoğalırda daha güzel ve daha çok hizmet verebiliriz Safranbolu'ya. Bu vesile ile müdürlerimiz nezdinde tüm ekip arkadaşlarıma 2022 yılında ki başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılması gereken çok iş olduğunu ve Safranbolu'nun en güzeli hak ettiğini kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Biz 2023 yılında da aynı şevk ve çalışma hırsı ile görevimizin başında olacağız. Şunu da özellikle belirtmek isterim, göreve başladığımız günden bu yana israf etmeden tasarruf ederek kendi personelimiz ile üretim yaparak çalışıyoruz. Daha çok üreten bir belediye haline geldik. Bununla birlikte biz Safranbolu'ya hizmet etmeyi seviyor ve zamanı en iyi şekilde değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Başkan Elif Köse konuşmasını şöyle noktaladı, “Bu vesile ile siz değerli muhtarlarımıza da desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bizim için çok değerlisiniz. Mahallelerdeki sorunları bizlere ileten. Vatandaşlarla buluşturan sizlersiniz. İnanıyorum ki, yine birlikte çok daha verimli çalışmalar ortaya koyacağız. Ben bir kez daha destekleriniz için teşekkür ediyor, ailelerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve umutlarınızın gerçekleştiği bir yıl diliyorum”

Konuşmanın ardından Başkan Köse'nin mahalle muhtarlarına hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile program son buldu.