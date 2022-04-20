Safranbolu'da 23 tescilli binanın restore çalışmaları tamamlandı

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde restorasyonu tamamlanan Asmaaltı Sokak'taki 23 tescilli yapının açılışı Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde yapılacak.

Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile onaylanan Asmaaltı Sokak'taki 23 tescilli yapının restore çalışmaları tamamlandı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, açılış için en uygun zamanın 8-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde olacağını belirterek, “Safranbolu'yu önemli kılan, kent ölçeğinde korunuyor olması. Bunu, mimari tasarımına borçluyuz. Geçmişten korunarak gelen Tarihi Çarşı bölgesinin, korunarak devam etmesi için biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Dolayısıyla tamamladığımız restorasyon, binaların tamamen aslına uygun şekilde yapıldı” dedi.