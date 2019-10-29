Safranbolu'da 29 Ekim coşkusu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda devam etti. Törene; Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başkök, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer, protokol ve halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer, büyük Türk milletinin birlik, beraberlik ve geleceğe dönük umutlarının kaynağı olan Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılını kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyetin, hiç şüphesiz, gelecek adına en büyük güvence olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Kurtuluş Savaşı'nı taçlandıran Cumhuriyet, ülkemiz için sadece halkın ülke yönetiminde söz sahibi, olması anlamına gelmemiş aynı zamanda ülkemizin müreffeh devletler seviyesine ulaşmasına da katkıda bulunmuştur.

100. yılına 4 kala yükselerek büyüyen Cumhuriyetimiz, her yıl bir öncekinden daha çetin sınavlardan geçen devletimizin vazgeçilmez rejimi olmaya devam ediyor. Şu anda büyük Türk milletinin ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim" dedi.

Konuşmanın ardından şiirler ve kompozisyonlar okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Program tören geçişiyle sona erdi.