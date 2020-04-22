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Safranbolu'da 3 köyün mahallelerinde karantina süresi uzatıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesine yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının görüldüğü 3 köyün mahallelerinde karantina süresi uzatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının görüldüğü 3 köyün mahallelerinde karantina süresi uzatıldı.


Safranbolu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemiz Bağcıaz Köyü Rahmanoğlu Mahallesi, Cücahlı Köyü Sarıoğlu Mahallesi, Tintin Köyü Aliköseler Mahallesinde birden fazla Covid-19 pozitifli vakaların olması ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle 22.04.2020 tarihi saat 00.00'a kadar uygulanacak olan karantina süresinin giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla 29.04.2020 tarihi saat 00.00'a kadar uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.

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