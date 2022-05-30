Safranbolu'da 55 bin fidan toprakla buluşturuldu

Belediyeden yapılan açıklamada, “Proje dolayısıyla hibe olarak aldığı ağaçların 30 binini zaman zaman düzenlediği çeşitli etkinliklerle vatandaşlara dağıtarak, 25 binini ilçenin belirli noktalarına ve oluşturduğu koruluklara dikti. Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Safranbolu'ya dikilen ağaçlar hurma, dut, elma, akasya, çınar, mahlep ve tesbih olarak belirlendi” denildi.

Her etkinlikte ağaçlandırmanın önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Elif Köse, “Daha yeşil bir Safranbolu için ağaç dikiyor, koruluklar oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.