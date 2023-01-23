Safranbolu'da "7 Mahalleye 7 Park" Projesi

Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan "7 Mahalleye 7 Park" Projesi çerçevesinde yapımına başlanılan 2 parkta son aşamaya gelindi.

2023 yılına kent genelinde çalışmalara hızlı bir giriş yaparak başlayan Safranbolu Belediyesi havalarında mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile çalışmaları hızlandırdı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tüm birimlerin havanların da güzel gitmesi ile birlikte çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Haftalık çalışma programının yanı sıra vatandaşlardan gelen taleplerinde değerlendirildiğini kaydeden Köse, "Fen İşlerinden Park ve Bahçelere, Su ve Kanalizasyondan, Temizlik İşleri Müdürlüklerimize kadar tüm birimler canla başla çalışıyorlar. Bu çerçevede hali hazırda Köyiçi'nde yol, Bostanbükü'nde su hattı çalışmamız devam ederken, Esentepe Mahallemizde Çankaya ve Babasultan Mahallemizde de İbrahim Ayhan parklarında son aşamaya gelindi" dedi.