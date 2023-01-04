Safranbolu'da "Aile Okulu Projesi"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Aile Okulu Projesi", Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki okullarda velilerin yoğun katılımı ile devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Ali Baba Anaokulu'nda tamamlanan "Aile Okulu" sertifika programına katılarak, projeyle ilgili ailelerin düşüncelerini ve beklentilerini dinledi. Gümüş, "Milli Eğitim Bakanlığımızca başlatılan 'Aile Okulu Projesi'nin hedefigüçlü aile, güçlü çocuklar ve güçlü toplum. Aile bir okul olduğu gibi, okullarımızı da bir aile ortamı olarak görüyor ve buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Aile Okulu Projesi de bu çalışmalardan birisi.Bu projeyle ailelere 'sosyal ve duygusal beceri gelişimi,aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite' gibi konularda eğitimler veriliyor. Eğitimlere velilerimizin göstermiş oldukları teveccüh bizleri memnun ediyor. 'Aile Okulu' seminerlerine katılan ve okullarımızın birer aile ortamına dönüşmesine katkı veren bütün velilerimize teşekkür ediyorum. Bu eğitimlerde eğitici olarak görev alan değerli öğretmenlerimizi de tebrik ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum" dedi.