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Safranbolu'da alevlerin sardığı ahşap ev tamamen yandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Örencik Mahallesinde iki katlı ahşap ev çıkan yangın nedeniyle tamamen kullanılmaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Örencik Mahallesinde iki katlı ahşap ev çıkan yangın nedeniyle tamamen kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Örencik köyü Cemaller Mahallesi'nde Osman ve Hasan Bozkurt kardeşlere ait alt katı ahır olarak kullanılan evde iddiaya göre yemek pişirmek için ocakta yakılan ateşten kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı ev ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, iki katlı ahşap ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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