Safranbolu'da altyapı çalışmaları

Yazıköy drenaj hat çalışması yanı sıra Tarihi Çarşı su arızası, 2500 Evler su arızası ekiplerin yerinde müdahalesi ile giderildi.

Vatandaşların taleplerinin hızla çözüme kavuşmasından dolayı memnuniyetini belirten Belediye Başkanı Elif Köse, "Çalışmalarımız hizmet ve vatandaş odaklı, halk masamıza gelen tüm talepleri en kısa zamanda yerine getirebilmek her zaman önceliğimizdir. Planlamalar doğrultusunda çözüm odaklı ve büyük özveri ile çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.