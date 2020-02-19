İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolu'da altyapı çalışmaları

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, kentin altyapısının sağlıklı biçimde çalışabilmesi ve sistemsel arızaları gidererek hızlı müdahale edebilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Yazıköy drenaj hat çalışması yanı sıra Tarihi Çarşı su arızası, 2500 Evler su arızası ekiplerin yerinde müdahalesi ile giderildi.


Vatandaşların taleplerinin hızla çözüme kavuşmasından dolayı memnuniyetini belirten Belediye Başkanı Elif Köse, "Çalışmalarımız hizmet ve vatandaş odaklı, halk masamıza gelen tüm talepleri en kısa zamanda yerine getirebilmek her zaman önceliğimizdir. Planlamalar doğrultusunda çözüm odaklı ve büyük özveri ile çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.