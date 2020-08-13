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Safranbolu'da "arabalı sinema" gösterimi 19 Ağustos'ta

Safranbolu Belediyesinin düzenlediği Açık Hava Sinema Geceleri’nin 19 Ağustos Çarşamba günü 20.

Safranbolu Belediyesinin düzenlediği Açık Hava Sinema Geceleri'nin 19 Ağustos Çarşamba günü 20.30'da gerçekleşecek son gösterimi arabalı sinema olarak planlandı.


Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrollerini paylaştığı, çekimleri Safranbolu ilçesi ve Bartın'ın Amasra ilçesinde yapılan "Gönderilmemiş Mektuplar" filminin gösterileceği arabalı sinema gecesi Harmanlar mevkisinde bulunan salı pazarı alanında yapılacak.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gösterimde katılımın sınırlı olacağını söyledi.


Araçlarıyla sinema izleme deneyimi yaşamak isteyen vatandaşların 17-19 Ağustos tarihleri arasında biletlerini almaları gerektiğini ifade eden Köse, "Biletler, belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden teslim alınabilir. Arabalı sinema, geçmişte yaz gecelerinin en unutulmaz etkinliklerindendi. Safranbolu halkına bir gece de olsa bu nostaljiyi yaşatmak istedik. Şimdiden yoğun ilgi gören gösterimin çok keyifli geçmesini diliyorum" dedi.

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