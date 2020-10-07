Safranbolu'da asfalt çalışmaları sürüyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Barış Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına başladığını söyledi.

Başkan Köse, “Ekiplerimiz mevsim şartları izin verdiği sürece belirlenen program dahilinde çalışmalarına devam edecek. Amacımız daha yaşanabilir bir Safranbolu ve bunun için ekiplerimiz senkronize çalışıyor. Yollarımızı ilçemize yakışır ve modern bir görünüme kavuşturmaya devam edeceğiz” dedi.