Safranbolu'da asfalt çalışması başlatıldı

2023 yılında geçen yıldan kalan çalışmaların tamamlanarak ihtiyaç duyulan diğer bölgelere geçileceğini açıklayan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, geçen yıl 22 bin tonun üzerinde asfalt serimi gerçekleştirdiklerini, bu yıl da hedeflerinin asfaltlanmayan bölge bırakmamak olduğunu belirtti.

Program dahilinde çalışmaların devam edeceğini kaydeden Köse, "Asfalt Şantiye Şefliğimiz belirlenen öncelikli mahalle ve caddelerde çalışmalara hızlı bir şekilde başladı. Şu anda Barış Mahallemizde serim gerçekleştiriyorlar. Buradaki çalışmanın tamamlanması ile birlikte ihtiyaç duyulan diğer bölgelere geçecekler" dedi.