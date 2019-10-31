Safranbolu'da asfalt çalışması

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Aşağı Tokatlı Mahallesi'nde tamamlanan çalışmaların ardından ekiplerin Esentepe Mahallesi'nde de çalışmaları tamamladığını söyledi.

7/24 esası ile tüm birimlerin görev başında olduğunu belirten Köse, çalışmaların program dahilinde sürdürüldüğünü, su anda Emek Mahallesi'nde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kış dönemi öncesi çalışmaları tamamlayarak Safranbolulu vatandaşların ve ilçeyi ziyaret eden misafirlerin rahat edebilmeleri için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Köse, "Tüm gücümüzle ilçemizdeki hizmet bayrağını bir adım daha ileriye taşımak, Safranbolu'yu çok daha yaşanılır bir kent yapmak için çalışıyoruz. Aynı şevk ve azimle de devam edeceğiz" diye konuştu.