İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolu'da asfalt çalışması sürüyor

Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.


Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmaların Esentepe Mahallesi'nde devam ettiği belirtildi. Çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde de yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Müdürlüğümüze bağlı bulunan şantiye şefliğimiz ekipleri tarafından Belediye Başkanımız Elif Köse'nin talimatları ile kış sezonu öncesi ihtiyaç duyulan mahalle, cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Bu bağlamda, kış aylarında vatandaşlarımızın hayatlarını kolayca idame ettirebilmeleri için asfalt, kaldırım, alt yapı çalışması, taş duvar gibi çalışmalarımıza belediye olarak tüm gücümüzle devam ediyoruz."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.