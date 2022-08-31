Safranbolu'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bozuk olan yollarda asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Bu çerçevede Safranbolu'yu Karabük'e bağlayan köprünün giriş sokağındaki çalışma sürüyor” ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Elif Köse ana arterlere öncelik verdiklerini ve vatandaşlardan gelen talepleri önemsediklerini belirterek, “Asfalt sezonunu çok iyi değerlendiriyoruz. Safranbolu'muzun yollarında gözle görülür bir rahatlama oldu. İlçe halkımız hizmetin en iyisini hak ediyor, biz de bunun için çabalamaya devam ediyoruz" dedi.