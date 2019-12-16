Safranbolu'da atık yağlar toplanıyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, su kirliliğine son vermek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında bitkisel atık yağların toplanmaya başlandığını söyledi.

Bitkisel atıkları toplamak üzere bir firma ile anlaştıklarını ifade eden Köse, Safranbolulu vatandaşlardan bitkisel yağları lavabolardan dökmeyip biriktirmelerini rica ederken, biriken yağları tüm SAKEM şubeleri ve zabıta noktalarında bulunan mavi bidonlara boşaltabileceklerini belirtti.

Köse, "1 litrelik atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğini düşünürsek, bu konuya tüm Safranbolu olarak sahip çıkmamızın daha da önemli olduğu anlaşılacaktır. Çevre kirliliğine el birliği ile son vermemiz gerekiyor. Konuya duyarlı tüm hemşehrilerime şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.