Safranbolu'da ‘Bahar Konseri'

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonunda ‘Bahar Konseri' düzenlendi.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonunda Şef Levent Özger yönetiminde gerçekleşen konsere Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin yanı sıra, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Sanat Müziğinden çeşitli eserlerin sunulduğu ‘Bahar Konseri' salonu dolduran Safranbolulular tarafından ilgi ve beğeni ile izlendi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse konser sonunda Şef Levent Özger'e çiçek verip konserde görev alan ekibi tek tek tebrik ederken Safranbolu Belediye Başkanı Köse'ye desteklerinden dolayı çiçek takdim edildi.

Köse program sonrası yaptığı açıklamada, “Türk Sanat Müziği'nden muhteşem eserlerin sunulduğu güzel bir program izledik. Başta değerli Şef Levent Özger olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” dedi.