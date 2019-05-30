Safranbolu'da bayram temizliği mesaisi

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeni ile kentte mahalle, cadde, meydan, mezarlık ve parklarda temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Dünya Kenti olan Safranbolu'nun sadece han, hamam, doğa ya da tarihi ile değil, cadde ve sokaklarının temizliği ile de ön planda olması gerektiğini vurgulayan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “ Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyorlar” dedi.

Safranbolulu vatandaşların temiz bir kentte yaşamaları, kenti ziyaret edecek yerli ve yabancı misafirlerin çok daha temiz bir ortamda ziyaretlerini tamamlamaları ve mağdur olmamaları adına çalışmaların aralıksız devam edeceğini de ifade eden Köse, “ Bu bağlamda periyodik olarak yıkama, çöp konteynırı temizleme, ilaçlama, ot biçme, yol süpürme ve mezarlıklarımızın temizliği gibi çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” şeklinde konuştu.