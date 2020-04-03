İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolu'da belediye çalışmaları

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamada, her ne kadar ekiplerin çoğunluğunun hijyen tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürse de, birimlerin kendi alanlarında önem sıralamasına göre faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.


Açıklamada, "Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin, kentin çeşitli bölgelerinde su arızalarını giderme ve bakım-onarım çalışmaları sürüyor. Safranbolu için çalışan tüm ekiplerimize işlerinde kolaylıklar diliyoruz" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.