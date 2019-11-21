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Safranbolu'da belediye çalışmaları sürüyor

Safranbolu Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli bölgelerinde başlatılan asfalt, kaldırım yenileme, taş duvar, bordür gibi çalışmalar devam ediyor.


Safranbolu Belediye Başkan Vekili Onur Varlı, Safranbolu ve halkı için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.


Belediye Başkanı Elif Köse'nin önderliğinde hizmetlerin devam ettiğini ifade eden Varlı, "Daha önce de belirttiğimiz üzere kış sezonu gelmeden önce vatandaşlarımızın hayatlarını daha kolay idame ettirebilmeleri için sezon çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu bağlamda kentimizin çeşitli bölgelerinde ihtiyaç doğrultusunda asfalt, taş duvar, kaldırım yenileme gibi çalışmalarımız devam ediyor. Ben geçen süre zarfında bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm Safranbolulu hemşehrilerimize teşekkür ediyor, mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.


Varlı, çalışmaların Esentepe ve Emek mahallelerinde devam ettiğini, buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

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