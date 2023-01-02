Safranbolu'da belediye çalışmaları sürüyor

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Belediye olarak halkın günlük hayatlarını rahat bir şekilde idame ettirebilmeleri için var güçleri ile çalıştıklarını kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "2022'de güzel işlere imza attık. 2023 yılında da çok daha güzel projelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ekiplerin, refüj, taş duvar, kaldırım yenileme gibi çalışmalara devam ettiğini ifade eden Köse, "Bununla birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz günlük çöp toplama, yıkama ve süpürme işlerinin yanı sıra konteynır giydirme ve tamiratları da sürdürmekte. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimi yine ağaç budama çalışmalarına devam ederken, Bir fabrika gibi çalışan ve üreten uygulama birimimiz ise kışlık ekim işlerine devam ediyor. Yıl boyunca yapılan çalışma ve projelerde büyük emek sarf eden, gece gündüz demeden Safranbolu için ter döken tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, her birine ayrı ayrı kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.