Safranbolu'da 'Bir damla kan bin umut' projesi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş yaptığı açıklamada herkesi hayati sıvı kan ve kök hücre bağışı vermeye davet ettiklerini belirterek, "Kan ve kök hücre bağışı verme alışkanlığını kazandırmak, kan ve kök hücre bağışı verme konusunda toplumun bütün kesimlerinde bir duyarlılık oluşturmalıyız. Buradaki asıl amacımız; insanlarımızın ihtiyaç duydukları anda kanı bulabilmeleridir. Bu projeyle ; Kan ve kök hücre bağışı bağışında bulunarak bir yandan sağlığımıza faydasının olduğunu, diğer yandan da kan bekleyen birçok kişinin hayata tutunmasına da yardımcı olduğumuz konusunda bilinçlendirme ön plana çıkarılıyor" dedi.

Gümüş, "Bu tür etkinliklerle tüm vatandaşları Kızılay'a kan ve kök hücre bağışı vermeye davet ediyorum. Bağışladığımız her bir damla kanımızın hayat kurtaracağını bilen vatandaşlarımızın bu önemli konuda duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum' dedi.