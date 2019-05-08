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Safranbolu'da boya ve temizlik işleri hızlandı

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli bölgelerinde temizlik ve boyama çalışmaları devam ediyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü kent merkezi ve tarihi çarşı bölgesinde yol yıkama, ağaçlık alanlar, mezarlıklar ve okulların çevrelerinde temizlik, bank boyama gibi çalışmalarını sürdürüyor. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse amaçlarının Safranbolu halkının ve ilçeyi ziyaret eden yerli - yabancı misafirlerin daha temiz bir ortamda yaşamasını sağlamak olduğunu ve bu amaç doğrultusunda kentin merkezi ve kent içinde trafiğin çok yoğun olan yollarda mıntıka temizliği ve yıkama yaptıklarını belirtti.

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