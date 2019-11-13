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Safranbolu'da çalışmalar sürüyor

Safranbolu Belediyesi tarafından kentin çeşitli bölgelerinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çalışmaların hızlandığını, ekiplerin son olarak geçtiğimiz günlerde göçük meydana gelen İsmetpaşa Mahallesi girişi ve Esentepe Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.


Mevsim şartları el verdiği sürece çalışmaların devam edeceğini ifade eden Köse, “Arkadaşlarımız program dahilinde çalışmalara devam ediyorlar. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde bitirilen Barış Mahallesi ve Şahbey Sokak'taki yol çalışmalarının hemen ardından ihtiyaç duyulan bölgelerde hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Kısa sürede bitirip sezon sona ermeden vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda diğer mahallelerimize geçeceğiz" diye konuştu.

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