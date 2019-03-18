Safranbolu'da Çanakkale Zaferinin 104'üncü yıldönümü törenlerle kutlandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Çanakkale Zaferinin 104. yıldönümü Safranbolu Şehitlik Anıtı ve Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Törene Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in yanı sıra, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı J. Albay İsa Çakmak, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Burak Ören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Müftüsü İsmail Temur, şehit aileleri, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, kamu kurum idarecileri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı ve Safranbolu Belediyesinin çelenk sunumu ile başlayan program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okuması ile devam etti. İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından Çanakkale Şehitlerimiz için okunan duanın ardından Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer tarafından anı defteri imzalanırken ardından Şehit mezarları ziyaret edildi.

Şehitlikte düzenlenen programın hemen ardından Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma programı ve tiyatro gösterimine geçildi.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, “Umudun bittiği yerde imanın, gücün bittiği yerde azmin, silahın olmadığı yerde yüreğin coştuğu, dünyada eşi benzeri görülmemiş çetin bir savaşa sahne olan, toprağın her zerresinin şehit kanı ile sulandığı, bir toplumun millete dönüştüğü 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi, vatanın ve milletin bekası ve mutluluğu için canlarını feda edecek kadar benliklerinden vazgeçmiş yüz binlerce milli kahraman, ilahi bir mücadele gücü ile milletimizi yüceltme ülküsünün ihtişamlı ve mukaddes bir hatırasıdır. Bilinmelidir ki Bu vatanı korumanın bedelini kanla ve canla ödeyen bir millet, bundan sonra da aynı şuurla her türlü saldırıyı bertaraf edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle: 18 Mart Çanakkale Zaferini kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve topraklarımızı vatan kılan aziz Şehit ve Gazilerimizin manevi hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

Konuşmanın ardından Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 18 Mart Zaferini konu alan tiyatro oyununa geçildi. İzleyenler tarafından büyük beğeni toplayan oyunun ardından ise Çanakkale Zaferi nedeni ile düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.

Programda konuşan Ürkmezer, “Binlerce yıllık şanlı tarihe sahip Milletimizin,"Çanakkale Geçilmez" diyerek tarihin akışını değiştiren kahramanların evlatları olarak bugün bizler bu topraklar üzerinde geleceğe yürümekteyiz. Çanakkale'de kazanılan zaferle ortaya konulan millet olma bilinci kurtuluş savaşında da meşale olmuş, bütün fertleriyle el ele veren milletimiz Atatürk'ün önderliğinde nihai zafere ulaşmıştır. Adeta kendi küllerinden yeniden dirilişinin sembolüdür. Çanakkale kahramanlarımızın şahlanışını kendimize şiar edinerek, Türkiye'yi büyütmeye, güçlendirmeye, tarihine, kültürüne ve medeniyetine yaraşır bir şekilde ülkemizi yüceltmeye, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumaya devam edeceğiz. Bu duygularla Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutluyor, 104 yıl önce Çanakkale'de istiklal ve istikbal mücadelesi veren Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.