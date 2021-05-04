Safranbolu'da çevre çalışmaları sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde asfaltlama, yol genişletme ve taş duvar çalışmaları devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin çeşitli bölgelerinde çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor. Belediyenin çalışma programı ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda işlerini sürdüren ekipler Sadri Artunç Caddesi'nde yaya geçidi, Bağlarbaşı Mahallesinde asfalt ile yama, Şahbey Deresi'nde yol genişletme, İzzetpaşa Mahallesi'nde taş duvar çalışmalarına devam ediyor.

Safranbolu için var güçleri ile çalıştıklarını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Pandemi nedeni ile tam kapanmayı fırsat bilerek çalışmalarımızı hızlandırdık. Arkadaşlarımız program dahilindeki çalışmaları tamamlayarak bir diğer programa geçiyorlar. Ben bu vesile ile çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen Safranbolulu hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ortak amacımız Safranbolu için çalışmaya ara vermeden devam edeceğiz” dedi.