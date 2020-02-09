İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolu'da çıkan yangında bir ev kül oldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı evin üst katı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı evin üst katı yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangın, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Çıraklar köyünde Ahmet Gümüş'e ait 2 katlı evde çıktı. Çatıda başlayan yangını fark eden Ahmet Gümüş, ailesini dışarıya çıkardıktan sonra çeşme hortumuyla su sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Alevler evin ikinci katını da sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın 1. kata sıçramadan söndürüldü. Evin 2. katının kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.