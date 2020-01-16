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Safranbolu'da çocuklar sinemayla buluştu

Safranbolu Kaymakamlığı uhdesinde gerçekleştirilen proje kapsamında Safranbolu’da öğrenciler, sinema ile buluşmaya devam ediyor.

Safranbolu Kaymakamlığı uhdesinde gerçekleştirilen proje kapsamında Safranbolu'da öğrenciler, sinema ile buluşmaya devam ediyor.


"Çocuklar Sinema İle Buluşuyor" Projesi kapsamında Bostanbükü ve Yazıköy İlkokulu öğrencileri "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" adlı animasyon filmini izledi.


Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Öğrencilerimize sinema etkinliği ile sosyal kültürel hayatlarına katkı sunuyor aynı zamanda değerlerimizin tanıtımı ve gelecek kuşaklara aktarılmasına da katkı sağlanmış oluyor. Çocuklarımızın mutlu olduklarını görmek ve velilerimizin olumlu tepkileri bizleri mutlu ediyor. Bu mutluluğun yaşanmasındaki anlamlı katkılarından dolayı Safranbolu Kaymakamımız Dr. Fatih Ürkmezer'e teşekkür ediyorum" dedi.


Film gösterimi çocukların büyük beğenisini kazanırken, etkinliklerin belirli periyotlarla devam edeceği kaydedildi.

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